El asesinato de John F. Kennedy ya no es solo una cuestión de la historia de la Guerra Fría, sino también un reflejo de la realidad geopolítica actual. La hostilidad entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, que contribuyó a los acontecimientos que condujeron al asesinato del 35.º presidente el 22 de noviembre de 1963, está cambiando.

Con Estados Unidos cortando el suministro de petróleo, Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis económica, su sistema sanitario atraviesa graves dificultades y el descontento popular va en aumento. El secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con funcionarios cubanos y, según informa USA Today, se está considerando un posible “acuerdo económico sorpresa”. La envejecida estructura de poder construida por el dictador comunista Fidel Castro y mantenida hasta hoy bajo la influencia de Raúl Castro podría estar entrando en sus últimas semanas o meses de existencia.

Según dos fuentes de USA Today “familiarizadas con los planes del gobierno”, las conversaciones han incluido “una flexibilización de las restricciones para que los estadounidenses puedan viajar a La Habana” y “una vía de salida para el presidente Miguel Díaz-Canel”, que permitiría a la familia Castro permanecer en la isla, así como posibles “acuerdos sobre puertos, energía y turismo”. El mes pasado, la administración Trump comenzó a permitir la venta directa de productos petrolíferos estadounidenses, como diésel, al sector privado cubano, eludiendo así el embargo estadounidense impuesto en 1960.

El viernes, el gobierno cubano reconoció por primera vez que se están llevando a cabo negociaciones.

Una posible transición en La Habana tiene una relación directa con el asesinato de Kennedy. En la confrontación nuclear de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Cuba se convirtió en el escenario geopolítico central de la política estadounidense en el que finalmente se produjo el asesinato de JFK.

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Historia en las noticias

Desde la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, pasando por la Crisis de los Misiles de octubre de 1962, la represión de JFK contra las fuerzas anticastristas en abril de 1963 y el asesinato de Kennedy en noviembre de ese mismo año, el desafío que representaba el gobierno comunista de Fidel Castro fue uno de los temas más intensos tanto en la política interna como en la política exterior de Estados Unidos.

La historia del asesinato de JFK —hasta ahora poco conocida— que ha emergido de los archivos desclasificados en los últimos años revela cómo las operaciones de inteligencia, las redes de exiliados y los programas de acción encubierta convergieron en los últimos meses de la presidencia de Kennedy. El presidente fue asesinado en medio de una intensa lucha secreta por el futuro de Cuba.

La desclasificación de los archivos de JFK en los últimos años ha añadido nuevos detalles a la historia, muchos de ellos perjudiciales para la teoría oficial de que Kennedy fue asesinado por un “tirador solitario” cuyas intenciones eran desconocidas para las autoridades estadounidenses.

El hermano del presidente, Robert Kennedy, no creía en la teoría del “tirador solitario”. Poco después de la muerte de su hermano, envió un mensaje a un amigo periodista ruso compartiendo su creencia de que JFK había sido asesinado como parte de una conspiración interna. Un memorando que confirma esta historia se hizo público en el expediente del gobierno ruso sobre el asesinato de Kennedy, entregado el año pasado al Grupo de Trabajo de la Cámara de Representantes para la Desclasificación de Secretos Federales.

La estación de la CIA en Miami tampoco creía en la teoría del tirador solitario. Los archivos de JFK publicados desde 2017 han revelado que altos funcionarios de esa estación investigaron de inmediato a exiliados anticastristas como posibles sospechosos del asesinato de Kennedy. Los propios oficiales de la CIA no sospechaban que Oswald hubiera actuado solo, ni creían que Castro estuviera involucrado. Buscaban a “cubano-estadounidenses… considerados capaces de orquestar el asesinato del presidente para provocar un conflicto armado entre Cuba y Estados Unidos”.

(Esta historia se relata en el memorándum de Heath, uno de los documentos más importantes sobre JFK que han salido a la luz en los últimos años).

Los resultados de esa investigación nunca se compartieron fuera de la Agencia, quizás porque George Joannides, jefe de operaciones encubiertas de la CIA en Miami, financiaba actividades propagandísticas de agentes cubanos que difundieron propaganda vinculando a Oswald con Castro pocas horas después del asesinato de Kennedy. En otras palabras, la investigación de la CIA sobre la muerte de JFK condujo a sus propios informantes.

El año pasado, la presidenta del Grupo de Trabajo, la congresista Anna Paulina Luna, solicitó a la CIA los informes de la estación de Miami sobre la muerte de JFK. Se le informó que la Agencia ya había entregado todos los documentos relevantes a los Archivos Nacionales.

¿Qué contienen los archivos de JFK en La Habana?

Si el gobierno cubano colapsa o evoluciona hacia un régimen más abierto, el cambio podría desbloquear los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que contienen informes de testigos, análisis de inteligencia y otros documentos que han permanecido inaccesibles durante más de seis décadas.

Fabián Escalante Font, jefe del servicio de contrainteligencia de Cuba, revisó los archivos de JFK del gobierno de La Habana para un estudio del asesinato realizado con un colega en la década de 1990. En su libro de 2004 en español sobre el asesinato de JFK, “El complot: Objetivos JFK y Fidel”, Escalante citó decenas de documentos específicos que consultó, entre ellos:

Un informe sobre los contactos entre Rolando Cubela, un aspirante a asesino reclutado por la CIA para matar a Castro (conocido como AMLASH), y otro agente de la CIA, Carlos Tepedino (AMWHIP).

Declaraciones de dos oficiales de inteligencia cubanos con sus observaciones sobre la visita de Oswald al consulado cubano en Ciudad de México seis semanas antes del asesinato.

Copias de cinco cartas enviadas a Oswald desde Cuba, que el servicio de inteligencia cubano interpretó como un intento de implicar al gobierno de Castro en el asesinato.

Un informe de 1970 sobre Herminio Díaz y Eladio del Valle, dos exiliados a quienes el gobierno cubano concluyó que tuvieron algún papel en el asesinato de JFK.

La declaración del militante anticastrista Tony Cuesta sobre Del Valle y el asesinato.

Un informe sobre “espías diplomáticos” que incluye una fotografía de David Sánchez Morales, un oficial de la CIA que posteriormente se implicó a sí mismo en el asesinato de JFK.

Documentos sobre Del Valle y Morales, así como un informe sobre Carlos Quiroga, descrito como miembro de la Sección de Inteligencia de la Dirección de Estudiantes Cubanos, que reveló las conexiones cubanas de Oswald antes y después del asesinato.

(El libro de Escalante, publicado por Ocean Press en Australia, está disponible en inglés con el título “JFK: The Cuba Files”).

En una entrevista en La Habana, le pregunté a Escalante sobre esta documentación. Me dijo que tenía permiso para revisar los archivos del MINREX, pero no para hacer copias de ningún documento. Explicó que, al no trabajar ya para el gobierno, no tenía acceso a esos registros. Presumiblemente, estos siguen bajo control del gobierno cubano.

Por supuesto, la autenticidad y veracidad de los documentos cubanos deben confirmarse de forma independiente, al igual que ocurre con los nuevos documentos procedentes de la CIA y de Rusia.

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Lo que pensaba Castro

Como blanco de cientos de intentos de asesinato atribuidos a Estados Unidos, Fidel Castro estaba más capacitado que la mayoría para opinar sobre la naturaleza de las conspiraciones políticas. Antes de su muerte en 2016, llegó a la conclusión de que JFK, un adversario al que respetaba, había sido asesinado por enemigos dentro de su propio gobierno que buscaban culpar a Cuba del crimen.

En 2013, Castro le dijo al editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg:

“He llegado a la conclusión de que Oswald no pudo haber sido quien mató a Kennedy”.

Las opiniones de Castro se basaban, en parte, en las conclusiones de Escalante y su servicio de inteligencia. En “El complot”, Escalante escribe:

“Durante ese período [1963] se ejecutaron tres conspiraciones de dimensiones excepcionales: AMLASH, para asesinar a Fidel Castro; el asesinato de Kennedy; y la incriminación de Cuba por ese crimen con la esperanza de crear un pretexto para atacar a Cuba y derrocar a su gobierno”.

¿Tienen razón Castro y Escalante?

Sabemos que el complot AMLASH para asesinar a Castro estaba en marcha el 22 de noviembre de 1963. Sabemos que el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos consideraba las operaciones de provocación como un método para derrocar al gobierno de Castro a mediados de 1963. Sabemos que JFK estaba, en palabras del historiador Robert Dallek, “en guerra” con sus generales más belicosos por Cuba, Vietnam, el control de armas y la Guerra Fría en general. Sabemos que Oswald se vio envuelto en operaciones relacionadas con la CIA en su camino hacia Dallas. Y sabemos, por el memorándum de Heath, que la CIA investigó en secreto a exiliados cubanos por el crimen.

La única manera de juzgar el caso de Escalante —el caso de Cuba— es mediante la divulgación completa de la información.

Los archivos cubanos sobre JFK sin duda arrojarán luz sobre uno de los momentos más oscuros en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba: la muerte de un presidente que buscaba la paz y los intentos de implicar a Cuba en el crimen.

Eso es lo que hace que la historia de JFK siga siendo relevante para lo que podría convertirse en una futura reconciliación entre los dos países.

Avances

El registro histórico del asesinato de JFK está entrando en una nueva fase de descubrimiento. La campaña de desclasificación impulsada por la Ley de Registros de JFK de 1992, y renovada posteriormente por orden del presidente Donald Trump, ha revelado nuevos detalles sobre el papel de la CIA en el caso.

A la Comisión Warren se le informó que la CIA solo tenía información “mínima” sobre Oswald antes del asesinato de Kennedy. Eso era falso. La desclasificación del expediente de Oswald en la CIA —que no se completó hasta abril de 2023— demostró que el jefe de contrainteligencia de la agencia, James Angleton, había recopilado cerca de 200 páginas de información sobre Oswald, incluyendo dos informes actualizados del FBI sobre su presencia en Texas firmados por su principal asesor apenas ocho días antes del asesinato de Kennedy.

La vigilancia de Oswald durante cuatro años —de la que muchos investigadores sabían muy poco— era algo que la CIA estaba decidida a ocultar. La desclasificación el año pasado del testimonio de Angleton ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos (HSCA) en 1978 demostró que el jefe de contrainteligencia mintió bajo juramento sobre lo que sabía acerca de la vigilancia postal de Oswald.

La explicación más sencilla de por qué la CIA ocultó este hecho durante medio siglo es también la más evidente: porque era y sigue siendo incriminatorio.

A medida que se acumulan las pruebas de irregularidades dentro de la CIA, la plausibilidad de la teoría del “tirador solitario” se debilita inevitablemente. En una audiencia del Grupo de Trabajo de la Cámara de Representantes celebrada el pasado mes de mayo, cinco testigos declararon bajo juramento que el gobierno —y la CIA en particular— había obstruido múltiples investigaciones relacionadas con el asesinato.

“Nada de esto habría ocurrido”, observó el analista de la ARRB Doug Horne, “si realmente hubiera habido un solo tirador”.

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¿Qué sucederá ahora?

Se ha aprendido mucho desde la primera publicación de los archivos de JFK por parte de la administración Trump hace un año. Y es probable que se aprenda mucho más en el próximo año.

Con información procedente de archivos estadounidenses y rusos —y ahora, con suerte, también de Cuba— la historia del asesinato de Kennedy se ha convertido en una investigación abierta y activa que arroja nueva luz sobre la narrativa histórica del crimen y que potencialmente podría modificarla.

Es una historia del pasado de Cuba y de Estados Unidos, y quizá también de su futuro. La próxima transición en Cuba podría contribuir a redefinir nuestra comprensión de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia moderna estadounidense.